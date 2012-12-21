末日来了？几家欢喜几家忧

(本文由路透中文网编译提供)

路透墨西哥奇钦伊查金字塔12月20日 - 在玛雅历法“世界末日”的前一天，很多人忧心忡忡，但“新时代”的寻求刺激者、神秘主义者和游客则聚集在墨西哥古老的遗址所在，希望见证新时代的诞生。

根据玛雅长历法，12月21日是第13个巴克顿的结束。

20世纪60年代，一名备受尊敬的美国学者表示，对于玛雅文化而言，此事或预示着“世界末日”，2012年12月21日是世界末日这一说法自此流传开来。

但对于很多聚集在墨西哥南部奇钦伊查金字塔遗址的艺术家、嬉皮士、律师和商人而言，12月21日将是一场精神之旅的高潮所在，是全新意识的开启，抑或是未开发能量的源泉。

也或者是上述全部。

一名来自加州的音乐家Shambala Songstar表示：“意识会通过这一事件出现一次大爆炸。”

“我们会拥有无穷的力量，将会接收更多光明和更多欢乐。”

在世界其他地方，害怕12月21日或许会是末日或出现灾难的想法引发了恐慌。

中国官方媒体周四报导称，大约1,000名“世界末日”谣言散播者被逮捕。

微博用户称，很多地方的蜡烛、方便面、火柴等被一抢而空。

在法国，位于该国西南部的布加拉什山(Pic de Bugarach)成为媒体焦点。信徒认为这座山是世界上唯一能够让人类躲过末日灾难的地方。

社交媒体上到处声称，在阿根廷的Cerro Uritorco山会有一次大规模自杀事件。这座山在很多想看到UFO的人士中很有名气。当局决定限制游客进入Cerro Uritorco公园，但他们称此举是为防止人流过多。（完）