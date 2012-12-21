末日来了？几家欢喜几家忧

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透墨西哥奇钦伊查金字塔12月20日 - 在玛雅历法“世界末日”的前一天，很多人忧心忡忡，但“新时代”的寻求刺激者、神秘主义者和游客则聚集在墨西哥古老的遗址所在，希望见证新时代的诞生。
根据玛雅长历法，12月21日是第13个巴克顿的结束。
20世纪60年代，一名备受尊敬的美国学者表示，对于玛雅文化而言，此事或预示着“世界末日”，2012年12月21日是世界末日这一说法自此流传开来。
但对于很多聚集在墨西哥南部奇钦伊查金字塔遗址的艺术家、嬉皮士、律师和商人而言，12月21日将是一场精神之旅的高潮所在，是全新意识的开启，抑或是未开发能量的源泉。
也或者是上述全部。
一名来自加州的音乐家Shambala Songstar表示：“意识会通过这一事件出现一次大爆炸。”
“我们会拥有无穷的力量，将会接收更多光明和更多欢乐。”
在世界其他地方，害怕12月21日或许会是末日或出现灾难的想法引发了恐慌。
中国官方媒体周四报导称，大约1,000名“世界末日”谣言散播者被逮捕。
微博用户称，很多地方的蜡烛、方便面、火柴等被一抢而空。
在法国，位于该国西南部的布加拉什山(Pic de Bugarach)成为媒体焦点。信徒认为这座山是世界上唯一能够让人类躲过末日灾难的地方。
社交媒体上到处声称，在阿根廷的Cerro Uritorco山会有一次大规模自杀事件。这座山在很多想看到UFO的人士中很有名气。当局决定限制游客进入Cerro Uritorco公园，但他们称此举是为防止人流过多。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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