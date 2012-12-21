玛雅“末日”狂欢在墨西哥达到高潮

路透12月21日墨西哥奇钦伊查金字塔(记者 Alexandra Alper) - 数以千计的神秘主义者、嬉皮士和精神行者将在周五抵达玛雅古城遗址，庆祝玛雅长历法新一轮周期的开始，完全不理会所谓“世界末日”的说法。

衣着亮丽的墨西哥土著舞者周四晚间在奇钦伊查金字塔附近欢呼雀跃并向蛇神祈求，而表情凝重的西方人则希望周五这天能开启人类的“黄金时代”。

来自康涅狄格州的29岁园丁Serg Miejylo表示：“我觉得这会有能量的改变、整体意识的改变。”

很多人在墨西哥南部和中美洲其他地方的玛雅遗址举行庆祝活动。

尽管有人欢欣鼓舞，但玛雅长历法第13个巴克顿的结束也让世界上很多组织担心，世界末日或许近在咫尺。

网上流传着各种各样的恐怖说法：大规模自杀、陨石降落、大范围停电、自然灾难、流行疾病或是小行星撞击地球。

中国警方本周逮捕了大约一千名“世界末日”谣言散播者。阿根廷当局也限制游客接近Cerro Uritorco山，因有传言称此地会有大规模自杀事件发生。

研究玛雅文化的专家、科学家甚至美国宇航局(NASA)都坚称，玛雅人没有预言世界的终结，一切都不用担心。

佛蒙特州明德学院(Middlebury College)的玛雅文化专家James Fitzsimmons表示：“这是一个周期的结束，另一个循环的开始。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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