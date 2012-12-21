NASA发布视频驳斥“末日”说

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
(本文由路透中文网编译提供)
路透佛罗里达州卡纳维拉尔角12月20日 - 美国宇航局（NASA）十分确信，人们肯定会迎来2012年12月22日这一天。于是，它在YouTube上发布了一个名为《为什么昨天世界没有灭亡》的视频。
科学家称，流传于社交媒体以及互联网上的关于地球毁灭的谣言，源自对古玛雅日历的误解。古玛雅日历的最后一天是2012年12月21日。
“这只是一个周期的结束，以及新周期的开始。就像12月31日，我们的日历终止，但下一年的新日历又将从1月1日开始，”位于加州帕萨迪纳的NASA喷射推进实验室（Jet Propulsion Laboratory）近地天体项目负责人约曼斯（Don Yeomans）在另一个YouTube视频中说道。
据在网上流传的说法，一颗名为Niburu的行星正向地球撞来。
“如果真是这样，我们早就会看见它；如果它是不可见的，那么我们也会看到它对邻近星球的影响。数千名每天观察夜空的天文学家并没有看到这一现象，”约曼斯说道。
但仍有大量的神秘主义者以及新世纪梦想家涌向墨西哥及中美洲的古玛雅庙宇，希望在周五“世界末日”来临时见证新时代的诞生。
那么，NASA是否在掩盖真相以防止恐慌？
“如果说数千名天文学家将相同的秘密对公众隐瞒数年，你能想象么？”约曼斯表示。
Niburu也称“X行星”，最早有人认为它会于2003年5月影响地球，但这一事件没有发生，“世界末日”就被挪到古玛雅日历的终止日，即2012年冬至--12月21日。（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
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