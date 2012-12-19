当玛雅预言遭遇《星球大战》

路透危地马拉提卡尔12月18日(记者 Mike McDonald) - 在电影《星球大战》中，卢克·天行者（Luke Skywalker）从叛军基地出发，摧毁了死亡星球，将其人民从达斯·维达(Darth Vader)的魔掌中拯救出来。现在，危地马拉人正在为另一场重大活动进行着准备：玛雅人预言的世界末日。

在危地马拉热带雨林的深处伫立着玛雅神庙遗址。在导演乔治·卢卡斯执导的电影《星球大战》中，叛军基地雅汶4号(Yavin 4)的拍摄地就选在此处。天行者和他的朋友汉·索洛(Han Solo)在此向银河帝国巨大的空间站发起袭击。

12月21日，本周五，根据玛雅长历法，一个时代结束了。对此，不同组织有不同解读：世界末日、新时代的开启或是前往墨西哥和中美洲玛雅神庙聚会的一个借口。

来自费城的Alex Markovitz说：“如果这天真的是世界某日，我希望卢克能够出现，摧毁死亡星球。我知道他们当初为什么要在这里拍摄了，这里简直不像真的，就像是一个外星人的星球。”24岁的Alex Markovitz是一名顾问，也是《星球大战》的“粉丝”。

提卡尔曾经是玛雅文明的中心，现在则是星战“铁杆粉丝”和玛雅文化爱好者的朝圣地。

20世纪60年代，一名美国知名学者表示，玛雅第13个巴克顿的结束可能预示着“世界末日”，但很多来到玛雅古老神庙的游人认为，这可能预示着奇妙的事情。

出生在阿根廷的博客写手Jimena Teijeiro表示：“这里的力量很强大。我们都知道，世界行将灭亡。我们正在被推进一个光明、同步且生命异常神奇的新时代。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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