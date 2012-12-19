当玛雅预言遭遇《星球大战》

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
(本文由路透中文网编译提供)
路透危地马拉提卡尔12月18日 - 在电影《星球大战》中，卢克·天行者（Luke Skywalker）从叛军基地出发，摧毁了死亡星球，将其人民从达斯·维达(Darth Vader)的魔掌中拯救出来。现在，危地马拉人正在为另一场重大活动进行着准备：玛雅人预言的世界末日。
在危地马拉热带雨林的深处伫立着玛雅神庙遗址。在导演乔治·卢卡斯执导的电影《星球大战》中，叛军基地雅汶4号(Yavin 4)的拍摄地就选在此处。天行者和他的朋友汉·索洛(Han Solo)在此向银河帝国巨大的空间站发起袭击。
12月21日，本周五，根据玛雅长历法，一个时代结束了。对此，不同组织有不同解读：世界末日、新时代的开启或是前往墨西哥和中美洲玛雅神庙聚会的一个借口。
来自费城的Alex Markovitz说：“如果这天真的是世界某日，我希望卢克能够出现，摧毁死亡星球。我知道他们当初为什么要在这里拍摄了，这里简直不像真的，就像是一个外星人的星球。”24岁的Alex Markovitz是一名顾问，也是《星球大战》的“粉丝”。
提卡尔曾经是玛雅文明的中心，现在则是星战“铁杆粉丝”和玛雅文化爱好者的朝圣地。
20世纪60年代，一名美国知名学者表示，玛雅第13个巴克顿的结束可能预示着“世界末日”，但很多来到玛雅古老神庙的游人认为，这可能预示着奇妙的事情。
出生在阿根廷的博客写手Jimena Teijeiro表示：“这里的力量很强大。我们都知道，世界行将灭亡。我们正在被推进一个光明、同步且生命异常神奇的新时代。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)