全球约15%的人相信世界末日--调查

路透纽约5月1日电（记者 Chris Michaud）---调查显示，全球近15%的人认为有生之年地球会毁灭，10%的人认为玛雅历法意味着2012年是世界末日。

长约5,125年的玛雅历法在2012年12月21日结束，引发世界末日的猜测。

“有人认为上帝将毁灭地球，有人认为是自然灾害，也有人认为是政治事件，总之七分之一的人认为地球将毁灭。”益普索全球公共事务研究经理Keren Gottfried说道。

“也可能是因为媒体关注对玛雅预言的一种解读，後者认为2012年地球将毁灭。”Gottfried表示，并称一些玛雅学者对这种解读提出质疑。

调查覆盖超过20个国家的16,262位受访者。只有6%的法国人认为有生之年将面临世界末日，在比利时和英国，该比例分别为7%和8%；在土耳其和美国，22%的人持此看法，在南非和阿根廷的比例略低。

全球约10%的人表示受到2012年世界末日即将到来的恐惧和担忧困扰。俄罗斯和波兰受此困扰的比例最高，而英国的比例最低。

Gottfried指出，受教育程度或家庭收入相对较低的人以及35岁以下的人更倾向於相信有生之年或2012年将面临世界末日，或对该前景怀有恐惧。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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