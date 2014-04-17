戴姆勒将重新启用迈巴赫品牌--消息

消息人士透露，戴姆勒准备恢复旗下迈巴赫(maybach)品牌，以迎合亚洲和美国富豪阶层的需求。梅赛德斯-奔驰一款S级超豪华轿车将冠以“迈巴赫”品牌，以超豪华配置与劳斯莱斯和宾利等品牌竞争。消息人士称，这款迈巴赫汽车将在11月的广州和洛杉矶车展亮相，售价较当前的旗舰车型梅赛德斯-奔驰S600高出一倍多。图为2009年11月23日资料图片，显示车展上的迈巴赫汽车标志。路透