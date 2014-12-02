马英九周三将宣布辞去党主席职务--国民党

路透台北12月2日 - 台湾国民党周二表示，党主席马英九将于明日宣布辞去党主席一职，为本次地方选举惨败负责。

国民党文化传播委员会在发布的新闻稿中称，马英九是在今日下午主持中山会报时，于会中请辞党主席职务。

“我会在明天的中常会宣布请辞中国国民党主席的职务，并再次向所有党员及支持者诚挚地鞠躬道歉。”马英九说。

国民党于本次选举丢失基隆市、台北市、桃园市、新竹市、台中市、彰化县、澎湖县、嘉义市、金门县共9个县市，执政版图自15席县市跳水至剩六席，结果明显劣于预期。民进党则自六席跳增至13席。

行政院长江宜桦已辞去阁揆，行政院也于周一完成内阁总辞，并进入“看守内阁”时期，期间将不做重大政策决定，直至新内阁产生为止。(完)

(记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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