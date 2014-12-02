马英九周三将宣布辞去党主席职务--国民党

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透台北12月2日 - 台湾国民党周二表示，党主席马英九将于明日宣布辞去党主席一职，为本次地方选举惨败负责。
国民党文化传播委员会在发布的新闻稿中称，马英九是在今日下午主持中山会报时，于会中请辞党主席职务。
“我会在明天的中常会宣布请辞中国国民党主席的职务，并再次向所有党员及支持者诚挚地鞠躬道歉。”马英九说。
国民党于本次选举丢失基隆市、台北市、桃园市、新竹市、台中市、彰化县、澎湖县、嘉义市、金门县共9个县市，执政版图自15席县市跳水至剩六席，结果明显劣于预期。民进党则自六席跳增至13席。
行政院长江宜桦已辞去阁揆，行政院也于周一完成内阁总辞，并进入“看守内阁”时期，期间将不做重大政策决定，直至新内阁产生为止。(完)
(记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。