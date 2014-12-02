马英九辞宣布请辞国民党主席一职--台湾媒体

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透台北12月2日 - 台湾本地媒体苹果即时与联合新闻网周二报导，国民党在九合一选举空前惨败，身兼国民党主席的总统马英九为扛下败选责任，在今天下午三时召开的中山会报，宣布请辞国民党主席。
路透向国民党发言体系查证，但发言人陈以信未接听电话。
苹果即时新闻报导指出，马英九下午主持党内中山会报时，已正式向全体列席副主席、党务主管，宣布请辞党主席，并对九合一选举败选，表达愿一肩承担的歉意。(完)
(记者 林妙容/詹静宜; 审校 杨淑祯)
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路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。