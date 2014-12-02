马英九辞宣布请辞国民党主席一职--台湾媒体

路透台北12月2日 - 台湾本地媒体苹果即时与联合新闻网周二报导，国民党在九合一选举空前惨败，身兼国民党主席的总统马英九为扛下败选责任，在今天下午三时召开的中山会报，宣布请辞国民党主席。

路透向国民党发言体系查证，但发言人陈以信未接听电话。

苹果即时新闻报导指出，马英九下午主持党内中山会报时，已正式向全体列席副主席、党务主管，宣布请辞党主席，并对九合一选举败选，表达愿一肩承担的歉意。(完)

(记者 林妙容/詹静宜; 审校 杨淑祯)

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