马云角色重叠：阿里巴巴与云锋基金面临潜在利益冲突

路透香港/北京7月16日 - 当马云参与创立的云锋基金在2013年初首次向机构投资者寻求投资时，几乎所有投资者都存在的一个主要顾虑是，云锋是否独立于马云之外？

马云的老朋友兼商业伙伴、云锋基金主席虞锋7月3日在香港接受路透专访时表示，当时投资者担心云锋基金可能不会把投资人利益放在首位。

虞锋说，云锋基金是否独立于马云之外，是“机构投资者最大的顾虑”。

他列举了几家知名投资者，他们在得到保证马云不会直接影响云锋的投资决定后选择加入。

不过，另外四家机构投资者告诉路透，他们担心马云积极参与私募投资活动，可能与对阿里巴巴股东的责任发生冲突，因此选择不加入。这四家机构投资者拒绝具名。

“看看云峰基金，可以说明显与阿里巴巴和马云有很多关联，但也可以说明显存在利益冲突。这是把双刃剑，”一位人士说，他所在的公司拒绝了投资机会。

诚然，中国或其他地方的成功商人将个人财富投资于私募股权公司和风投公司，是常见的事。在美国矽谷，企业家和企业之间的界限有时也变得模糊，导致投资者对利益冲突滋生抱怨。

云峰基金的最新一支基金仍募集到11亿美元，但在吸引机构投资者方面面临挑战，突显一些投资者长久以来对马云的担忧。阿里巴巴下月拟赴美上市，首次公开发行(IPO)料筹资超过150亿美元。

阿里巴巴在5月6日发布的招股说明书中，承认存在潜在的冲突，称鉴于马云的其他职责，无法保证他“在出现任何利益冲突时能做对公司最有利的事。”

阿里巴巴拒绝置评，也拒绝安排让马云接受本次采访。

**关联**

阿里巴巴与云峰基金之间关联颇多，后者是马云和虞锋在2010年联合创立的，管理着30亿美元的资产。

根据巨人网络提交给美国证券交易委员会(SEC)和运动服制造商中国动向集团(3818.HK)提交给香港联交所的文件，两家实体相互有投资。

据云峰基金的网站，巨人董事长史玉柱和动向集团CEO陈义红，都是云峰基金的创始合伙人之一。

阿里巴巴提交的文件显示，马云也在云峰基金有个人投资。

2011年巨人和动向也通过云峰基金参与了对阿里巴巴投资约5亿美元的活动。那次投资一共约有12位投资者，是向阿里巴巴职员提出16亿美元股票收购的一部分，允许一些阿里巴巴职员套现手中股票。

云峰基金和阿里巴巴也至少共同参与了三笔交易的投资，最开始他们在2010年向搜索引擎企业--搜狗投资2400万美元，联合持有16%的股份。搜狗是搜狐(SOHU.O)的子公司。

虞锋称，公司对机构投资者称，马云不属于决定投资标的公司的投资委员会成员。云峰基金也向投资人出示了文件，显示其是独立寻获交易的。

虞锋表示，该基金的投资者包括新加坡政府投资公司(GIC)，以及阿里巴巴的主要竞争对手--腾讯控股(0700.HK)。

他拒绝透露哪些实体表达了对云峰基金独立性的担忧，或其中是否有投资者选择不予投资。GIC未回应寻求置评的电话及电子邮件，而腾讯拒绝评论。

虞锋称，云峰基金职责分工方面非常明确。他位列制定投资决策的四人委员会。

据阿里巴巴向SEC提交的文件，马云将把从云峰获得的利润都捐给慈善事业。

马云和虞锋同意成立该私募股权公司来投资部分个人财富，是在2009年6月他们泛舟西湖时一拍即合。

虞锋称，国际基金经理人索罗斯当时也在船上；索罗斯当时正在访问阿里巴巴的总部，并和他们讨论了扶助新一代中国企业家的想法。索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)拒绝置评。(完)

(编译/审校 李春喜/艾茂林/田建华/朱晓军/蔡美珍/高琦/杜明霞)

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