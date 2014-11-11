马云称支付宝“一定会上市”--CCTV采访

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京11月11日 - 阿里巴巴(BABA.N)董事局主席马云周二接受中国中央电视台(CCTV)采访时表示，旗下金融服务部门--支付宝“一定会上市”。
“上市的主要目的不是为了钱，而是让更多参与者能够分享，”马云在接受CCTV就阿里巴巴光棍节活动的专访时表示。
马云没有就支付宝可能何时上市给出时间表。他亦没有明确指出届时将是支付宝直接上市，还是由支付宝的母公司--浙江蚂蚁金融服务集团来挂牌。
阿里巴巴此前曾表示可能推动旗下金融服务机构上市，这部分业务不属于在纽约挂牌的阿里巴巴集团。（完）
(编译 朱晓军/高琦 审校 白云)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。