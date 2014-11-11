马云称支付宝“一定会上市”--CCTV采访

路透北京11月11日 - 阿里巴巴(BABA.N)董事局主席马云周二接受中国中央电视台(CCTV)采访时表示，旗下金融服务部门--支付宝“一定会上市”。

“上市的主要目的不是为了钱，而是让更多参与者能够分享，”马云在接受CCTV就阿里巴巴光棍节活动的专访时表示。

马云没有就支付宝可能何时上市给出时间表。他亦没有明确指出届时将是支付宝直接上市，还是由支付宝的母公司--浙江蚂蚁金融服务集团来挂牌。

阿里巴巴此前曾表示可能推动旗下金融服务机构上市，这部分业务不属于在纽约挂牌的阿里巴巴集团。（完）

(编译 朱晓军/高琦 审校 白云)

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