马云称将投资或成立基金助台湾年轻人至大陆创业

（更正）外国汽车厂商预计中国将成为电动汽车开发的核心
路透上海4月19日 - 参加上海车展的业界高管表示，中国治理尾气污染的行动，将使这个全球最大汽车市场成为最先进的电动汽车技术的核心。以前这种先进技术都要从欧美输入。
路透台北12月15日 - 中国电子商务巨头--阿里巴巴集团(BABA.N)董事局主席马云周一称，考虑投资或成立基金帮助台湾年轻人至大陆创业，为两岸经贸往来提供一些帮助。
他在台北参加两岸企业家峰会时演讲指出，希望能帮台湾中小企业到大陆去卖货，并称赚来的钱是社会的，希望能和现场企业家共同成立基金，让台湾年轻人去大陆创业或学习。
〞年轻人最重要是开拓眼界，...15年以后，台湾网路公司一定会搞起来。〞马云说。
他在演讲中并鼓励台湾企业大佬向年轻人交棒，把机会交给年轻人，才能真正创新。
阿里巴巴今年9月在美国上市，共筹资250亿美元，成为全球史上最大规模的首次公开发行（IPO）。而阿里巴巴的上市，更加速其业务全球化。(完)
(记者 林妙容; 审校 张喜良)
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路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。