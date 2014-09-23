马云以1500亿元首次问鼎中国首富 王健林第二--胡润百富

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海9月23日 - 胡润百富周二公布2014年中国富豪榜，刚实现美国上市的阿里巴巴(BABA.N)创始人、董事长马云及其家族以1,500亿元人民币财富首次问鼎中国首富，去年首富万达集团董事长王健林以1,450亿元财富退居第二位。
胡润百富新闻稿指出，汉能控股集团董事局主席李河君成为今年“大黑马”，排名上升80位至第三位，拥有财富增长近九倍至1,250亿元；娃哈哈集团董事长宗庆后家族并列第三位。
新闻稿称，马云财富较去年增长五倍，主要得益于阿里巴巴刚在美国成功上市。马云财富主要分为三部分：阿里巴巴6%的股份、支付宝及其个人投资，阿里巴巴目前市值1.4万亿元。马云目前的财富，亦能在胡润全球富豪榜中跻身前25位。
而李河君是今年财富涨幅最大的企业家。2011年，李河君在云南投资的金安桥水电站的建成，是他创业及发展史上极为重要的一个时刻，现在一年能带给他50多亿元的现金流。李河君将这些钱大量的投资于太阳能薄膜发电，成为全球最大的薄膜太阳能企业。李河君有305亿元财富来自于其太阳能薄膜发电部分上市公司--汉能太阳能(0566.HK)。
在IT行业中，腾讯(0700.HK)创始人、董事会主席马化腾财富增长75%，以1,085亿元排名第五。百度(BIDU.O)首席执行官（CEO）李彦宏夫妇财富增长1倍，以1,050亿元排名第六。京东(JD.O)CEO刘强东财富增长七倍，以530亿元财富名列第九位。小米手机创始人雷军以450亿元财富名列第十位。
苏商集团董事局主席严介和及其儿子严昊财富增长3.7倍，以850亿排名第七。今年，严介和的太平洋建设以3,650亿元销售额入选世界500强第166位，且位列中国大陆民企第一位。而生产红牛饮料的红牛集团董事局主席严彬以600亿元财富排名第八位。
而房地产市场的表现疲弱，去年前十名中的四位地产大亨，今年跌出了前十名，包括碧桂园(2007.HK)的杨惠妍、恒大集团的许家印和世茂集团的许荣茂，今年他（她）们分别排名第11位、15位和17位。零售及房地产商苏宁云商(002024.SZ)董事长张近东亦由去年的第九位下滑至11位。
总体而言，今年IT行业的富豪上升最快，其他表现较好的有文化娱乐、金融投资、汽车、新能源、医药和制造业，服装行业略有恢复，房地产和资源行业表现一般，钢铁行业表现最差。制造业和房地产仍然是将近一半上榜富豪的主要财富来源。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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