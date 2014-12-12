马自达汽车将在日本市场进行调查性召回解决气囊隐患

调查：欧洲基金经理谨慎看待美国股票 青睐新兴市场资产

路透伦敦4月28日 - 因对美国税改计划心存疑虑，而且股市大涨后估值昂贵，欧洲基金经理4月对北美股票态度谨慎，而选举日程繁忙亦降低欧元区资产的魅力。