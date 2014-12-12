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国际财经 | 2014年 12月 12日 星期五 17:42 BJT

马自达汽车将在日本市场进行调查性召回解决气囊隐患

路透东京12月12日 - 日本国土交通省周五表示，因所用的高田(7312.T)气囊可能存在瑕疵，马自达汽车(7261.T)将在日本进行调查性召回。

召回汽车的数量暂时未知。

此举早在市场意料当中，因为马自达早就表示将在国内市场进行召回，呼应在美国市场扩大召回范围的行动。

由于高田气囊可能在打开时过猛，造成迸裂并向车内喷射金属碎片，全球汽车厂商已经召回近2,000万辆汽车。(完)

(编译 徐文焰；审校 白云)

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