马自达汽车因高田气囊问题将在日本召回5.2万辆车（更新版）

美国总统特朗普签署行政令 在需求低迷之际扩大海上油气钻探
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
(新增召回行动细节)
路透东京12月12日 - 日本马自达汽车(7261.T)周五表示，将在日本市场召回5.2万辆汽车，以调查高田(7312.T)气囊可能存在的缺陷。
该公司表示，最新的“调查性”召回将涵盖2004年和2008年款的Atenza中型轿车和RX-8运动型轿车，这些车的驾驶座都配备了高田气囊。
此举早在市场意料当中，因为马自达早就表示将在国内市场进行召回，呼应在美国市场扩大召回范围的行动。
日本国土交通省周五表示，正与汽车生产商确认，他们是否备有足够的替换气体发生器，以跟上最近一连串的召回行动进度。
由于高田气囊可能在打开时过猛，造成迸裂并向车内喷射金属碎片，全球汽车厂商已经召回近2,000万辆汽车。迄今已经有五宗与高田气囊有关的死亡事故，均发生在本田汽车(7267.T)中。(完)
(编译 徐文焰；审校 高琦)
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