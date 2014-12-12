马自达汽车因高田气囊问题将在日本召回5.2万辆车（更新版）

(新增召回行动细节)

路透东京12月12日 - 日本马自达汽车(7261.T)周五表示，将在日本市场召回5.2万辆汽车，以调查高田(7312.T)气囊可能存在的缺陷。

该公司表示，最新的“调查性”召回将涵盖2004年和2008年款的Atenza中型轿车和RX-8运动型轿车，这些车的驾驶座都配备了高田气囊。

此举早在市场意料当中，因为马自达早就表示将在国内市场进行召回，呼应在美国市场扩大召回范围的行动。

日本国土交通省周五表示，正与汽车生产商确认，他们是否备有足够的替换气体发生器，以跟上最近一连串的召回行动进度。

由于高田气囊可能在打开时过猛，造成迸裂并向车内喷射金属碎片，全球汽车厂商已经召回近2,000万辆汽车。迄今已经有五宗与高田气囊有关的死亡事故，均发生在本田汽车(7267.T)中。(完)

(编译 徐文焰；审校 高琦)

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