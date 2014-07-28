马自达在美召回约1.8万辆汽车 因安全气囊增压泵存隐患

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透7月25日 - 日本马自达汽车(7261.T)(MZDAY.PK)因高田(7312.T)供货的安全气囊增压泵存在隐患，将扩大在美国召回汽车的规模。
在周五美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)公示的文件中，马自达表示将召回约18,000辆汽车，包括2003-2004年生产的18,000辆马自达6三厢轿车以及50辆RX-8轿车。
NHTSA称，增压泵可能会发生爆裂，“随之迸出的金属碎片或给乘员带来严重伤害”。
马自达经销商将从8月开始为客户免费更换乘客一侧的安全气囊增压泵。(完)
(编译 洪曦; 审校 王兴亚)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心全球贸易。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。