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国际财经 | 2014年 12月 10日 星期三 07:18 BJT

马自达将因高田安全气囊问题把汽车召回范围扩大至全美

路透东京12月9日 - 日本马自达汽车(7261.T)发言人周二表示，该公司很快将把涉及高田公司(7312.T)有问题安全气囊的汽车召回范围扩大至全美。

发言人Keiko Yano对路透表示，马自达将在全美进行汽车召回，但尚未决定召回数量，以及何时进行召回。

这位发言人补充称，马自达扩大的召回范围将涵盖司机一侧气囊的汽车，目前在司机或乘客一侧带有高田气囊的汽车已召回86,773辆。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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