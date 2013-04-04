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亚洲 | 2013年 4月 4日 星期四 09:22 BJT

日系汽车在华市场份额下降

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京/东京4月3日 - 一季度日本汽车在华销售尚未从去年的大幅下滑中完全恢复，市场份额被其他国家的竞争对手蚕食。2013年中国汽车市场容量料增长7%。

马自达汽车 周三称，一季度该公司及其合作伙伴的在华销量同比下滑21.5%。

本周早些时候，日产汽车 表示，其一季度销量同比下降15.1%。丰田汽车 和本田汽车 一季度销量分别下滑12.7%和5.2%。

去年9月，反日抗议导致日系汽车销量同比下滑的幅度在50%左右，随后的数据有所改善，但日系厂商与大众汽车 和通用汽车 的竞争仍很艰难。

中国汽车工业协会数据显示，2月底，日系汽车厂商占中国乘用车市场的份额降至12.5%，去年底时份额为16.4%。

德国品牌最为受益，市场份额从18.4%上升至19.3%。3月数据尚未公布。（完）(完)

编译：李富强 发稿：王凤昌

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