日系汽车在华市场份额下降

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京/东京4月3日 - 一季度日本汽车在华销售尚未从去年的大幅下滑中完全恢复，市场份额被其他国家的竞争对手蚕食。2013年中国汽车市场容量料增长7%。
马自达汽车 周三称，一季度该公司及其合作伙伴的在华销量同比下滑21.5%。
本周早些时候，日产汽车 表示，其一季度销量同比下降15.1%。丰田汽车 和本田汽车 一季度销量分别下滑12.7%和5.2%。
去年9月，反日抗议导致日系汽车销量同比下滑的幅度在50%左右，随后的数据有所改善，但日系厂商与大众汽车 和通用汽车 的竞争仍很艰难。
中国汽车工业协会数据显示，2月底，日系汽车厂商占中国乘用车市场的份额降至12.5%，去年底时份额为16.4%。
德国品牌最为受益，市场份额从18.4%上升至19.3%。3月数据尚未公布。（完）(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。