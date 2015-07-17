中国消费者习惯改变 助力马自达在华增速跑赢对手

路透中国南京7月17日（记者 Kazunori Takada） - 今年中国汽车销售几乎停滞，但消费者习惯的转变却让马自达汽车(7261.T)脱颖而出，其在华汽车销量创下新纪录，出货量难以满足需求。

马自达发现，公司动感的设计理念深受新兴车主阶层喜爱。此类车主放弃了跟风买车的习惯，没有只有像大众(VOWG_p.DE)等老牌领袖级车企才产好车的普遍观点。

“感觉不像其他车那样要么是圆的，要么是方方正正那样吧，我觉得它那个就是带一点弧度，带一点曲线的这种感觉吧，”去年买了马自达CX-5的27岁南京办公室职员许多说。

今年上半年，中国汽车销量增长1.4%，为六年来最低增速。一家行业机构上周称，中国股市近期剧烈震动，令消费者对经济前景的担忧加剧。

但同期马自达在华汽车销量增长17%，为历年同期最高增幅，主要得益于CX-5、昂克赛拉、Atenza等车型的热卖。马自达的一位发言人对路透称，需求一直都很旺盛，有些车型还出现了供不应求的情况。

尽管如此，马自达在中国汽车市场所占份额仍不到1%，月销量与大众等竞争对手相比也是相形见绌。大众汽车进入中国市场已有30年的历史，市占率达到20%左右，而马自达2007年才在中国有了首个重大举动。

**车型设计动感十足**

分析人士称，中国汽车市场近几年在不断变化，越来越的车主从不同的车企那里学习经验，有了德系车不一定就比其它车系高出一筹的普遍共识。

研究公司Automotive Foresight的张豫称，过去三年中，大众汽车两度因质量及服务问题被央视3·15晚会点名，这让相关疑虑加剧。戴姆勒(DAIGn.DE)旗下的梅赛德斯-奔驰也曾遭到该晚会的抨击。

“德系车的神话已被打破，”张豫说。

对于马自达而言，在坚持以名为“魂动KODO”的流线型、动感设计理念发展业务的同时，这种正在改变的观念还为其提供了在华市场快速抢占地盘的契机。

“不可能向所有的13亿中国人传递我们的魂动设计，”长安马自达汽车有限公司总裁松尾则宏上周在南京的一个集体采访上称。长安马自达是马自达在中国的两家合资企业之一。

松尾则宏称，随着市场的成熟，车主们将基于设计和品牌的独特性来选择购车，而不是根据某些品牌有天生优越性的观点来选择。

马自达上半年的销量或许是大增了，但该公司仍维持全年在华销量增长目标不变，即增长4.3%至22万辆。该公司高层也曾表示表示，公司的战略并非是在华快速扩展业务，而是把重心放在品牌推广上。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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