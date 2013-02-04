日本个股: 马自达汽车1月中国销量同比下滑逾16%,但好于12月

美国政经：两周休会期到来前，众议院未能达成医改协议
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透2月4日 - 日本马自达汽车 周一称,1月在中国售出19,068辆汽车,较上年同期下降16.1%.
不过,这好于去年12月,当时销售量大跌26.4%.
但由于去年1月适逢春节假期,销售受到影响,因此数据可能有些失真.中国春节期间汽车销售店通常放假.
"我们预计第一季销售形势仍然严峻,但我们计划通过提高产品种类和增强销售网络,以达到在中国20万辆的年销售目标."马自达中国的负责人Noriaki Yamada表示.
马自达在中国与福特汽车 和重庆长安汽车 合资进行生产.(完)
(编译 李春喜; 审校 田建华)
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
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0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。