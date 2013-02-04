日本个股: 马自达汽车1月中国销量同比下滑逾16%,但好于12月

路透2月4日 - 日本马自达汽车 周一称,1月在中国售出19,068辆汽车,较上年同期下降16.1%.

不过,这好于去年12月,当时销售量大跌26.4%.

但由于去年1月适逢春节假期,销售受到影响,因此数据可能有些失真.中国春节期间汽车销售店通常放假.

"我们预计第一季销售形势仍然严峻,但我们计划通过提高产品种类和增强销售网络,以达到在中国20万辆的年销售目标."马自达中国的负责人Noriaki Yamada表示.

马自达在中国与福特汽车 和重庆长安汽车 合资进行生产.(完)