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中国财经 | 2012年 11月 22日 星期四 15:08 BJT

马自达料11月在华销量同比降34-35%

路透中国广州11月22日电---日本马自达汽车(7261.T)中国主管Noriaki Yamada周四表示,预计11月其中国销量将较上年同期下降约34-35%.

Noriaki Yamada在广州车展间隙称,第四季在华销量可能下降约40%,但反日情绪带来的影响到明年3月末有望平复.(完)

--编译 王翔琼;审校 隋芬

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