马自达料11月在华销量同比降34-35%

中国商务部长预计今年消费保持快速增长 外贸形势依然严峻复杂
路透北京2月21日 - 中国商务部长高虎城周二表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多；今年消费预计还会保持快速增长态势。
路透中国广州11月22日电---日本马自达汽车(7261.T)中国主管Noriaki Yamada周四表示,预计11月其中国销量将较上年同期下降约34-35%.
Noriaki Yamada在广州车展间隙称,第四季在华销量可能下降约40%,但反日情绪带来的影响到明年3月末有望平复.(完)
--编译 王翔琼;审校 隋芬
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