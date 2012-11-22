马自达料11月在华销量同比降34-35%

路透中国广州11月22日电---日本马自达汽车(7261.T)中国主管Noriaki Yamada周四表示,预计11月其中国销量将较上年同期下降约34-35%.

Noriaki Yamada在广州车展间隙称,第四季在华销量可能下降约40%,但反日情绪带来的影响到明年3月末有望平复.(完)

--编译 王翔琼;审校 隋芬

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。