马自达与菲亚特商讨业务结盟--消息

路透东京5月23日电---一名消息人士称,马自达(7261.T)正与菲亚特FIA.MI就业务结盟进行磋商,时值亏损连连的马自达在失去与福特汽车(F.N)的战略合作关系後,力求振衰起敝之途.

这位消息人士对路透表示,与菲亚特的交易不包含任何资本交换.由於此信息尚未公开,该消息人士拒绝署名.

马自达一名发言人士称,公司将於周三稍晚发表声明.他拒绝透露其中是否涉及与菲亚特的结盟.此消息率先由日本放送协会(NHK)报导.目前尚未立即联系上菲亚特对此置评.

马自达去年为连续第四年录得亏损,受累于日圆升值,导致公司汽车在海外市场的竞争力减弱.该公司多数汽车是在日本生产,其中将近八成为外销.

马自达股价受该报导提振上扬,扳回稍早跌幅,在东京市场午盘中段上涨2.8%.

菲亚特在取得克莱斯勒控股权後,一直在寻求进行更多的业界结盟--特别是亚洲的夥伴,以协助其实现2014年全球汽车销量达到600万辆的目标.

据NHK报导,马自达将开始向菲亚特提供MX-5/Roadster跑车,以菲亚特旗下高端品牌阿尔法罗密欧(Alfa Romeo)进行出售.双方将开拓其他合作的可能性,包括共享马自达节能引擎,及减轻车体重量方面的专业技术.(完)

--编译 王翔琼;审校 龚芳

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