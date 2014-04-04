马自达将在全球召回8.8万辆汽车

路透东京4月3日 -日本汽车制造企业马自达(7261.T)将在全球范围内召回约8.8万辆汽车，以维修引擎控制电脑所发生的程序故障。

马自达发言人Misato Kobayashi称，公司将召回2012年10月至2014年1月生产的马自达3、马自达6和CX-5型汽车。

这位发言人补充称，在这8.8万辆汽车中，约有3.8万辆是在欧洲召回，2.76万辆在日本，还有6,500辆是在北美。

马自达称，该公司发现检测电容器是否正常运转的电脑程序出现故障。由此带来的结果是，车辆可能不会正常加速，最糟糕的情况是引擎可能将熄火。

Kobayashi称，目前尚未接到由于这一问题而导致事故或伤亡的报告。

她称，马自达将维修这一电脑程序，整个过程将耗时不到一小时；但该公司没有披露召回所需成本。(完)

(编译 于春红; 审校 杜明霞)

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