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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 5日 星期一 13:57 BJT

马自达汽车10月在华汽车销量降45%

日本马自达周一表示，10月在华销售9,511辆汽车，较上年同期锐减45%，因中日两国岛屿争端引发反日情绪高涨，消费者不愿购买日本品牌汽车。丰田汽车10月在华销售较上年同期下滑44%，本田和日产销量分别减少54%和41%。路透

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