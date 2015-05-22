马自达和三菱因高田气囊问题再召回63万辆汽车

路透东京5月22日 - 马自达汽车(7261.T)和三菱汽车(7211.T)周五表示，将再召回大约63万辆汽车以更换高田(7312.T)生产的安全气囊气体发生器；上周日本汽车厂商已采取了类似举措。

马自达称将召回大约12万辆汽车，其中包括Atenza轿车、Bongo面包车以及为日产(Nissan)(7201.T)和三菱汽车生产的两款车型。一名发言人称，公司仍在制定海外召回计划。

三菱汽车称其在日本和海外市场分别召回10万和41.2万辆汽车。(完)

(编译 王颖；审校 李婷仪)

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