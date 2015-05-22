马自达和三菱因高田气囊问题再召回63万辆汽车

德国副总理称特朗普上任后 德国须为“艰难旅程”做好准备
路透柏林1月20日 - 德国副总理加布利尔周五表示，如果美国新政府与中国开打贸易战，那么德国将需制定以亚洲为重点的新经济战略，在特朗普宣誓就任美国总统仅数小时后就对贸易保护主义发出警告。
路透东京5月22日 - 马自达汽车(7261.T)和三菱汽车(7211.T)周五表示，将再召回大约63万辆汽车以更换高田(7312.T)生产的安全气囊气体发生器；上周日本汽车厂商已采取了类似举措。
马自达称将召回大约12万辆汽车，其中包括Atenza轿车、Bongo面包车以及为日产(Nissan)(7201.T)和三菱汽车生产的两款车型。一名发言人称，公司仍在制定海外召回计划。
三菱汽车称其在日本和海外市场分别召回10万和41.2万辆汽车。(完)
(编译 王颖；审校 李婷仪)
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