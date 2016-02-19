马自达因高田气囊问题召回190万辆汽车 涉及日本和海外

路透东京2月19日 - 日本马自达汽车(7261.T)周五称，因高田气囊发生器隐患总共在日本和海外召回约190万辆汽车。

马自达称，在日本召回了约20万辆，包括Bongo厢型车、Titan商用卡车和Atenza轿车，生产年份介于2006-2014。

马自达还将召回17.6万辆日本生产、用于出口的汽车，以及150万辆在海外生产的汽车。(完)