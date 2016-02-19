马自达因高田气囊问题召回190万辆汽车 涉及日本和海外

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透东京2月19日 - 日本马自达汽车(7261.T)周五称，因高田气囊发生器隐患总共在日本和海外召回约190万辆汽车。
马自达称，在日本召回了约20万辆，包括Bongo厢型车、Titan商用卡车和Atenza轿车，生产年份介于2006-2014。
马自达还将召回17.6万辆日本生产、用于出口的汽车，以及150万辆在海外生产的汽车。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。