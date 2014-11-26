马自达因胎压监测系统故障在美召回10万辆马自达6轿车

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透底特律11月25日 - 美国监管部门周二表示，马自达(7261.T)将召回10万辆2014和2015款的马自达6轿车，因胎压监测系统可能会在胎压过低时不报警。
尚未收到与这一故障相关的事故或伤亡报告。
马自达告知美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)，车主可将相关车辆送至马自达经销商处进行软件更新。
胎压过低可能增加爆胎风险，使车祸发生机率提高。
截至10月，马自达6的美国市场年内销量同比增长26%，至4.5万辆。
(完)
(编译 王颖；审校 郑茵)
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