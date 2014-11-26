马自达因胎压监测系统故障在美召回10万辆马自达6轿车

路透底特律11月25日 - 美国监管部门周二表示，马自达(7261.T)将召回10万辆2014和2015款的马自达6轿车，因胎压监测系统可能会在胎压过低时不报警。

尚未收到与这一故障相关的事故或伤亡报告。