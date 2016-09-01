马自达将在全球召回230万辆汽车

路透东京9月1日 - 马自达汽车(7261.T)周四表示，将在全球召回总数230万辆汽车，分别是因为尾门的潜在问题以及柴油引擎(发动机)问题。

马自达表示，将在日本召回约39万辆Mazda 3轿车及CX-3 SUV车款，以修复尾门撑杆。这些尾门撑杆如果接触盐份，可能腐蚀及断裂。

马自达表示，基于相同问题，计划在海外市场另外召回180万辆汽车。马自达亦宣布在日本国内召回11万辆汽车，涵盖Mazda 3及CX-3车款，因柴油引擎存在一电脑问题。(完)