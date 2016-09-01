马自达将在全球召回230万辆汽车

欧盟首席谈判代表称应特别关注英退造成的金融稳定风险
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透东京9月1日 - 马自达汽车(7261.T)周四表示，将在全球召回总数230万辆汽车，分别是因为尾门的潜在问题以及柴油引擎(发动机)问题。
马自达表示，将在日本召回约39万辆Mazda 3轿车及CX-3 SUV车款，以修复尾门撑杆。这些尾门撑杆如果接触盐份，可能腐蚀及断裂。
马自达表示，基于相同问题，计划在海外市场另外召回180万辆汽车。马自达亦宣布在日本国内召回11万辆汽车，涵盖Mazda 3及CX-3车款，因柴油引擎存在一电脑问题。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 李春喜)
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透伦敦1月13日 - 投资人本月深受黄金吸引，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策及特朗普政府的疑虑，使得之前受挫的金市在1月出现了不同凡响的反弹。
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。