马自达汽车在美国召回19万辆SUV 因安全隐患恐致转向失灵

经济强劲及促销活动促使美国假日季销售额增长4%超预期--NRF
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透底特律8月26日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周五称，日本马自达汽车(7261.T)将在美国召回19万辆2007年至2012年生产的CX-7运动休旅车(SUV)，因为该车型存在安全隐患，可能导致车辆转向失灵。
“受影响车辆前悬挂系统的球形接头可能会进水，”NHTSA在其网站发布声明称。
“如果水中含有盐分，例如车辆驶过撒有融雪剂的积雪路面，那么球形接头可能被腐蚀，并从下方的控制杆脱出，从而导致转向失灵。”
马自达对监管机构称，该公司将首先修理美国气候寒冷各州的问题CX-7车辆。
马自达在2015年7月曾因类似问题，召回了约19.3万辆2007年至2014年生产的CX-9车型。
该公司表示，尚未接到CX-7因为该隐患发生伤害或撞车事故的报告。
关于美国以外市场是否会进行召回，马自达未立即作出回答。(完)
(编译 徐文焰；审校 郑茵)
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透底特律/华盛顿1月13日 - 日本高田周五同意对刑事指控认罪，并支付10亿美元，以和解美国司法部对高田安全气囊致死事故的调查。高田气囊气体发生器与全球范围内至少16起死亡事故有关。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。