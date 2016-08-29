马自达汽车在美国召回19万辆SUV 因安全隐患恐致转向失灵

路透底特律8月26日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周五称，日本马自达汽车(7261.T)将在美国召回19万辆2007年至2012年生产的CX-7运动休旅车(SUV)，因为该车型存在安全隐患，可能导致车辆转向失灵。

“受影响车辆前悬挂系统的球形接头可能会进水，”NHTSA在其网站发布声明称。

“如果水中含有盐分，例如车辆驶过撒有融雪剂的积雪路面，那么球形接头可能被腐蚀，并从下方的控制杆脱出，从而导致转向失灵。”

马自达对监管机构称，该公司将首先修理美国气候寒冷各州的问题CX-7车辆。

马自达在2015年7月曾因类似问题，召回了约19.3万辆2007年至2014年生产的CX-9车型。

该公司表示，尚未接到CX-7因为该隐患发生伤害或撞车事故的报告。

关于美国以外市场是否会进行召回，马自达未立即作出回答。(完)