日股业绩：外汇损失拖累马自达第一季业绩下滑，但新车销量带来缓冲

路透东京7月30日 - 日本马自达汽车 周四公布季度营业利润下滑5.4%，不过仍然好于预期，因汽车销量较高，帮助缓冲外汇方面的损失，以及墨西哥和泰国新厂折旧成本。

马自达称4-6月营业利润为533.2亿日圆(4.30亿美元)，随后股价升逾5%。据汤森路透数据，当季营业利润低于上年同期的563.8亿日圆，但高于10名受访分析师平均预估的512.4亿日圆。

马自达第一季全球销量跃升16%，至37万辆，受助于升级版马自达2和CX-3车型需求活跃。欧洲是唯一一个销量下滑的地区。

新款车型销售提振中国销售跃增31%，至5.7万辆，即便有人担心中国股灾和经济相关忧虑可能打击消费者对新车的需求。马自达在其最大的市场北美市场销量增长5.6%。