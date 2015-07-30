日股业绩：外汇损失拖累马自达第一季业绩下滑，但新车销量带来缓冲

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京7月30日 - 日本马自达汽车 周四公布季度营业利润下滑5.4%，不过仍然好于预期，因汽车销量较高，帮助缓冲外汇方面的损失，以及墨西哥和泰国新厂折旧成本。
马自达称4-6月营业利润为533.2亿日圆(4.30亿美元)，随后股价升逾5%。据汤森路透数据，当季营业利润低于上年同期的563.8亿日圆，但高于10名受访分析师平均预估的512.4亿日圆。
马自达第一季全球销量跃升16%，至37万辆，受助于升级版马自达2和CX-3车型需求活跃。欧洲是唯一一个销量下滑的地区。
新款车型销售提振中国销售跃增31%，至5.7万辆，即便有人担心中国股灾和经济相关忧虑可能打击消费者对新车的需求。马自达在其最大的市场北美市场销量增长5.6%。
马自达对截至2016年3月财年的财务预测保持不变，预计营业利润为2,100亿日圆，高于上年同期的2,030亿日圆。(完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”