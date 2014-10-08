MBS或成中国央行定向刺激渠道 近期不会大规模推出--浦发

路透北京10月8日 - 中国商业银行浦发银行(600000.SS)发表报告认为，尽管中国央行和银监会鼓励银行业金融机构发行住房抵押贷款支持证券（MBS），但存量房贷证券化不会在近期大规模推出。不过，未来MBS或成为中国央行定向刺激的渠道。

中国央行和银监会此前发文，放松住房限贷并鼓励银行业金融机构通过发行住房抵押贷款支持证券等多种措施筹集资金，专门用于增加首套普通自住房和改善型普通自住房贷款投放。

浦发银行报告称，MBS的发展不会一蹴而就：第一，目前市场短久期、高收益的替代性资产较多，在投资者风险偏好较高时，MBS资产可能缺乏吸引力；第二，在整体金融机构的负债久期下降时，长久期的MBS资产寻找资金对接难度较大；第三，过去10年是房地产的繁荣期，微观定价中缺乏违约率、提前偿还率等参数的可靠经验估计。

报告同时认为，MBS未来或成为中国央行定向刺激的渠道。可能的运作模式是由国家开发银行来购买市场发行的MBS债券，并以此为抵押品，向中国央行申请PSL实现融资。

对于刺激政策的效果，报告指出，政策难以扭转房地产下行周期，地产繁荣难再现。这主要由于房地产供需关系出现逆转；人口老龄化减缓对新屋需求；以及利率市场化后，高收益、高流动性的替代资产增加，降低了房地产投资的吸引力。

鉴于此次对房地产刺激的不确定性，报告预计，政府对于经济的刺激政策仍未结束。仅在房地产领域，兼顾中期改革的区域经济整合、户籍制度改革、财税制度调整都是可以期待的。

此外，预算法修正后，预计地方政府仍会通过PPP、项目融资票据、市政债等创新的融资渠道筹资，通过基建投资来缓冲地产下滑对经济的压力；货币政策方面，“稳利率和宽信用”的格局也至少将持续到2015年中期。（完）

(发稿 李贺; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。