美国个股：纽约梅隆银行因销售有毒MBS面临德国商业银行诉讼

路透纽约3月21日 - 德国商业银行在金融危机爆发之前从纽约梅隆银行买进有毒抵押贷款支持证券(MBS)，而造成超过10亿美元损失，纽约梅隆银行势必得面对德国商业银行要求为其损失负责的法律诉讼。

美国曼哈顿地方法院法官George Daniels周二裁定，德国商业银行可以推进其违约及过失诉讼，同时也可以控告纽约梅隆银行违反联邦信托契约法案(Trust Indenture Act)。

纽约梅隆银行并未立即发表评论。代表德意志银行的律师David Wollmuth则是不予置评。