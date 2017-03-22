美国个股：纽约梅隆银行因销售有毒MBS面临德国商业银行诉讼

金属期市：伦铜下跌，受穆迪调降中国评级影响
路透墨尔本5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用评等机构穆迪以债务庞大为由调降中国评级；今日稍晚美国联邦储备理事会公布上次会议纪录前，市场交投料将清淡。
路透纽约3月21日 - 德国商业银行在金融危机爆发之前从纽约梅隆银行买进有毒抵押贷款支持证券(MBS)，而造成超过10亿美元损失，纽约梅隆银行势必得面对德国商业银行要求为其损失负责的法律诉讼。
美国曼哈顿地方法院法官George Daniels周二裁定，德国商业银行可以推进其违约及过失诉讼，同时也可以控告纽约梅隆银行违反联邦信托契约法案(Trust Indenture Act)。
纽约梅隆银行并未立即发表评论。代表德意志银行的律师David Wollmuth则是不予置评。
另外有三项指控则是遭到驳回。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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路透5月24日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0728GMT，外资在韩 国股市卖超839亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月24日 -83.9 74.6 -35.3 ^5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日 26.9 -63.8 -19.1 5 月17日
路透5月24日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:32时,1港元=0.88446人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.56 8.08 2.46 南玻 8.79 5.17 1.92 深康佳 4.56 2.74 1.88 ST中华 8.01 3.06 2.96 ST中冠