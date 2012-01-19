McAfee软件漏洞或致中毒电脑成为病毒服务器

路透波士顿1月19日电（记者 Jim Finkle）---英特尔(INTC.O)旗下的杀毒软件生产商McAfee周三在网站上发布信息称，旗下一款产品的漏洞可能导致用户的个人电脑易受攻击，黑客将攻破的电脑用於散发病毒。

McAfee发言人Ian Bain指出，至少一名用户成了病毒服务器，因McAfee SaaS for Total Protection服务存在漏洞。

该服务基於网络，能够阻止隐藏在电子邮件和网站中的病毒。Bain表示，漏洞存在於用户安装在电脑上以使用该服务的软件中。

Bain称，尽管该漏洞能够让黑客将中毒电脑转化成病毒服务器，黑客无法访问中毒电脑上的数据。

他表示，McAfee的工程师正在着手解决上述漏洞，估计周四就能解决该问题。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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