莫迪和麦凯恩举行会谈 双方有意“恢复”印美关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里7月3日 - 刚刚当选的印度总理莫迪周四在新德里会见美国参议员麦凯恩时推动提升两国关系；两国寻求解决分歧，加强经济联系。

去年12月，印度一名外交官在纽约被拘留后的遭遇引发两国激烈的口角，外界广泛认为这是美国驻印度大使辞职的原因。

莫迪5月当选后，奥巴马政府一直试图恢复两国关系，将印度看作是抗衡中国的重要亚洲战略伙伴。

印度政府发布声明称，莫迪“传达了进一步加深和扩大两国战略合作的意愿”。

声明指出，莫迪希望9月访美将是“前瞻性、以结果为导向的”。届时莫迪将前往纽约参加联合国大会。

麦凯恩上周在参议院表示，美国应该帮助印度发展经济和军事，并提到对印度经济在新政府的领导下出现新势头的高度预期。

声明中没有提到国防交易。（完）