麦凯恩称美国可放心向叙利亚反对派提供武器

美国参议员麦凯恩（John McCain）与叙利亚反对派会面后称，他相信美国可以向叙利亚反对派提供武器，而不用担心武器落入“错误的人”手中。麦凯恩强烈主张美国向叙利亚反对派提供军事援助，并曾愤怒抨击奥巴马政府不愿更深介入叙利亚内战。图为麦凯恩。路透