麦当劳1月同店销售降1.8% 归咎于中国和日本食安丑闻

路透2月9日 - 麦当劳(MCD.N)周一公布1月同店销售降幅超乎预期，并认为中国和日本食品安全丑闻的后续影响要负很大责任。

麦当劳表示，全球开店至少13个月的餐厅，1月销售减少1.8%。Consensus Metrix调查分析师的预估值为下滑1.2%。

1月为麦当劳连续第八个月全球同店销售下滑。

麦当劳在难以赶上用餐者对更健康、更新鲜食品的要求后，正在努力争取让消费者回头，尤其是美国。而该公司最大销售市场--欧洲，正陷于经济和政治纷扰中，也让麦当劳焦头烂额。

麦当劳股价收跌1.35%至92.72美元。

1月亚太、中东和非洲地区同店销售下降12.6%，降幅远高于分析师预计的下挫8.4%。

亚洲几个市场尚未从去年中国的食品供应商丑闻中恢复过来；当时一家当地电视报导称，麦当劳的主要供应商上海福喜的工人据称使用过期肉。

上月消费者受到更多惊吓，因日本在麦当劳食品中发现包括一颗牙齿和塑料在内的东西。

麦当劳周一在声明中表示，“品牌复兴”是亚洲市场的主要任务。该公司已暂停与上海福喜母公司福喜集团的合作，而且旗下日本分支已将供应链监管转归首席财务长管理。

美国1月同店销售增长0.4%，为连续第二个月上升。同时麦当劳表示，“积极的竞争活动”大致抵消了强劲的早餐销售影响。12月是2013年10月以来旗下美国餐厅销售首次实现增长。(完)

(编译 戴素萍/于春红; 审校 张明钧)

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