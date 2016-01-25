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国际财经 | 2016年 1月 26日 星期二 07:26 BJT

麦当劳第四季同店销售成长5% 优于预期

路透1月25日 - 连锁速食店业者麦当劳(MCD.N)公布季度同店销售优于预期，受惠于在美国推出全天供应早餐以及中国市场需求回升。

全球同店销售增加5%，高于研调机构Consensus Metrix所预估的3.2%增幅。

至12月31日为止的第四季营收下滑至63.4亿美元，上年同期为65.7亿美元。(完)

(编译 李婷仪 审校 龚芳)

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