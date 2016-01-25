麦当劳第四季同店销售成长5% 优于预期

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透1月25日 - 连锁速食店业者麦当劳(MCD.N)公布季度同店销售优于预期，受惠于在美国推出全天供应早餐以及中国市场需求回升。
全球同店销售增加5%，高于研调机构Consensus Metrix所预估的3.2%增幅。
至12月31日为止的第四季营收下滑至63.4亿美元，上年同期为65.7亿美元。(完)
(编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。