麦当劳第四季同店销售成长5% 优于预期

路透1月25日 - 连锁速食店业者麦当劳(MCD.N)公布季度同店销售优于预期，受惠于在美国推出全天供应早餐以及中国市场需求回升。

全球同店销售增加5%，高于研调机构Consensus Metrix所预估的3.2%增幅。

至12月31日为止的第四季营收下滑至63.4亿美元，上年同期为65.7亿美元。(完)