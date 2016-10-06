独家：麦当劳将把新加坡和马来西亚特许经营权出售给沙特Reza--消息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港/新加坡10月5日 - 消息人士称，麦当劳(MCD.N)接近达成协议，将新加坡和马来西亚餐厅20年特许经营权出售给沙特Reza集团，预计交易金额最高达4亿美元。
Reza Food Services拥有并经营沙特西部和南部地区的麦当劳餐厅，有两位消息人士称，该公司已联系马来西亚联昌国际银行(CIMB)(CIMB.KL)商谈融资事宜。由于交易尚未公布，消息人士要求匿名。
CIMB拒绝置评，麦当劳方面没有立即回应，路透也尚未立即联系到Reza置评。
一位了解交易情况的人士称，预计交易会在年底前完成。
麦当劳在新加坡和马来西亚分别有大约120家和260家餐厅。此举符合麦当劳重组亚洲业务的策略，能够引入合作伙伴。目前麦当劳将业务重心转向资本密集度较低的特许经营模式。(完)
(编译 侯雪苹；审校 郑茵)
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