麦当劳北京、广州餐厅本周将恢复完整菜单

路透香港/上海8月4日 - 在华拥有超过2,000家餐厅的麦当劳(MCD.N)本周将在中国部分城市恢复完整菜单，两周前发生的过期肉事件迫使该公司暂停销售巨无霸和麦辣鸡翅等产品。

麦当劳发言人周一对路透表示，本周将在北京和广州恢复完整菜单，上海的菜单也将在本月恢复正常。

该发言人称，其他一些城市也已经恢复了完整菜单，但拒绝透露更多细节。

上海福喜曝出过期肉事件后，麦当劳终止了与该公司的业务，该决定导致很多在华麦当劳餐厅肉类短缺。

麦当劳发言人表示，恢复供应的程序所耗费的时间比预计要长。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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