麦当劳北京、广州餐厅本周将恢复完整菜单

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透香港/上海8月4日 - 在华拥有超过2,000家餐厅的麦当劳(MCD.N)本周将在中国部分城市恢复完整菜单，两周前发生的过期肉事件迫使该公司暂停销售巨无霸和麦辣鸡翅等产品。
麦当劳发言人周一对路透表示，本周将在北京和广州恢复完整菜单，上海的菜单也将在本月恢复正常。
该发言人称，其他一些城市也已经恢复了完整菜单，但拒绝透露更多细节。
上海福喜曝出过期肉事件后，麦当劳终止了与该公司的业务，该决定导致很多在华麦当劳餐厅肉类短缺。
麦当劳发言人表示，恢复供应的程序所耗费的时间比预计要长。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。