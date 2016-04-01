麦当劳计划未来五年在中国增开逾1000家店

路透3月31日 - 麦当劳(McDonalds)(MCD.N)计划未来五年在中国增开1,000多家店面，这将使中国成为仅次于美国的麦当劳第二大市场。

麦当劳称，每年将在中国增开250家店。该公司现在在中国运营着2,200多家店，为增加销售收入该公司将精力都集中到高增长市场中。

麦当劳表示，同期将在香港和韩国增开250家店面，并在这三个市场中寻求特许合作伙伴，麦当劳现在在这三个市场中拥有2,800多个店面。

中国、香港和韩国，连同俄罗斯等其他高增长市场，占据其2015年总销售收入的近25%。

长期而言，麦当劳计划让95%的店成为特许经营店。去年该公司让约470家原为公司自有店成为特许经营店。

在其36,000多家店中，有超过80%目前属于特许经营店。

麦当劳在纽约市场收跌0.12%至125.68美元。(完)