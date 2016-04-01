麦当劳计划未来五年在中国增开逾1000家店

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透3月31日 - 麦当劳(McDonalds)(MCD.N)计划未来五年在中国增开1,000多家店面，这将使中国成为仅次于美国的麦当劳第二大市场。
麦当劳称，每年将在中国增开250家店。该公司现在在中国运营着2,200多家店，为增加销售收入该公司将精力都集中到高增长市场中。
麦当劳表示，同期将在香港和韩国增开250家店面，并在这三个市场中寻求特许合作伙伴，麦当劳现在在这三个市场中拥有2,800多个店面。
中国、香港和韩国，连同俄罗斯等其他高增长市场，占据其2015年总销售收入的近25%。
长期而言，麦当劳计划让95%的店成为特许经营店。去年该公司让约470家原为公司自有店成为特许经营店。
在其36,000多家店中，有超过80%目前属于特许经营店。
麦当劳在纽约市场收跌0.12%至125.68美元。(完)
(编译 孙国玉；审校 戴素萍)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。