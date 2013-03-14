麦当劳下周免费派送麦满分

中国3月出口增速创逾两年新高 外贸整体向好但形势依然复杂
路透北京4月13日 - 得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应等提振，中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远超预期并创逾两年新高，导致3月贸易顺差大幅增长，一改2月的逆差格局。
路透上海3月14日（记者 Adam Jourdan） - 麦当劳(MCD.N)下周一将在中国免费派送超过100万份麦满分兑换券。
麦当劳此次派送活动与3月15日“国际消费者权益日”相隔不过数天。但麦当劳称，时间安排上纯属巧合，两者并无关联。
中国中央电视台每年的315晚会，都会曝光一些损害消费者权益、辜负消费者信任的问题企业。
中国市场研究集团（China Market Research Group）资深分析师James Roy指出，一旦企业行为被以可信的方式质疑，将严重损及消费者信任，并且很难扭转局面。
尽管多数企业否认相关行动与央视315节目有关，但315晚会看来确实起到了激励企业正面行为、平衡负面媒体报道影响的作用。
此外，沃尔玛(WMT.N)正在进行“绿色之约”主题活动。去年北京市食品安全部门指责沃尔玛违反食品安全规定；2011年，沃尔玛中国CEO因一起食品安全丑闻下台。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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