麦当劳1月全球销售优于预期 欧洲和中国市场抵销美国疲弱表现

路透2月10日 -麦当劳(MCD.N)周一公布1月全球餐厅销售较预期为佳，因欧洲和中国销售成长抵销了美国疲弱业绩的冲击。美国顾客在支出方面仍态度审慎。

麦当劳以营收计是全球最大的连锁餐厅，其表示，全球开店至少13个月的餐厅，上个月销售成长1.2%。这比Consensus Metrix调查分析师平均预估的成长0.7%为佳。

但在美国市场，麦当劳同店销售下滑3.3%，跌幅大于分析师预估的下滑1.6%。

麦当劳认为美国大部分地区的寒冷天气和下雪是罪魁祸首，但分析师表示，麦当劳的美国顾客仍因美国经济成长缓慢而手头拮据。

“还是老问题：中低收入的消费者继续节俭度日，”Edward Jones分析师Jack Russo表示。

麦当劳在其他市场表现较好。在欧洲的销售增加2%，亚太、中东和非洲(APMEA)地区劲增5.4%，主要拜中国市场成长所赐。欧洲市场已挤下美国，成为麦当劳以营收计最大的市场。

法国和英国在欧洲市场表现突出，德国则表现落后。

分析师先前预期欧洲市场成长1.3%，APMEA地区增加2%。

麦当劳上个月曾警告1月销售将会疲弱。该公司苦于市场竞争激烈和全球经济迟滞。

麦当劳股价在纽约证交所收跌1.1%，报94.86美元。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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