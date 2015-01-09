麦当劳将在总部裁员63人以削减成本

路透1月8日 - 快餐连锁巨头麦当劳(MCD.N)将在公司总部裁撤63个职位，这是其削减1亿美元成本计划的一部分，该公司还希望在主要市场提高营收并扭转客流下降的颓势。

麦当劳发言人Heidi Barker周四表示，裁员将于2月16日生效。

Barker在麦当劳网站的声明中称，公司计划“把节省出的近1亿美元资金重新投向优先业务，比如数码和新餐馆平台，这将支持我们的重要成长动力。”

麦当劳的美国同店销售自2013年10月以来一直未出现过月度增长。本月稍后，该公司料将公布2014年是公司历史上表现最糟糕的年度之一。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

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