麦当劳将在总部裁员63人以削减成本

中国太保董事长拟调任浦发银行 浦发行董事长退休
路透上海4月13日 - 中国上海两家市属金融机构的“掌舵人”同时出现变化。据上市公司周三晚公告，浦发银行董事长吉晓辉因年龄原因辞职；中国太保董事会高国富辞去太保职务，并被浦发银行提名为新董事人选。
路透1月8日 - 快餐连锁巨头麦当劳(MCD.N)将在公司总部裁撤63个职位，这是其削减1亿美元成本计划的一部分，该公司还希望在主要市场提高营收并扭转客流下降的颓势。
麦当劳发言人Heidi Barker周四表示，裁员将于2月16日生效。
Barker在麦当劳网站的声明中称，公司计划“把节省出的近1亿美元资金重新投向优先业务，比如数码和新餐馆平台，这将支持我们的重要成长动力。”
麦当劳的美国同店销售自2013年10月以来一直未出现过月度增长。本月稍后，该公司料将公布2014年是公司历史上表现最糟糕的年度之一。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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