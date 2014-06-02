山东招远命案引发中国网民愤怒声讨

路透北京6月1日 - 山东招远市一名女子因拒绝向“全能神”教组织成员提供自己的电话号码，在当地一家麦当劳内被殴打致死。这一事件曝出后引起中国网民一片愤怒声讨。

据新华社报导，这名37岁的受害人在麦当劳内遭到一群“全能神”成员攻击，事件发生在周三晚间，店内的监控录像记录下了当时的场景。

“全能神”曾宣扬2012世界末日说，已被中国当局依法取缔。

据中国官媒报导，这6名嫌疑人中有4人来自同一个家庭，他们已被逮捕。

除了震惊和愤怒，很多社交媒体用户对现场的旁观者进行了愤怒谴责。

一名微博用户写道：”如果今天我保持沉默，以后有一天我在水深火热之中又有谁会出手?“ （完）