山东招远命案引发中国网民愤怒声讨

韩国称美国重申负担萨德费用 特朗普致电亚洲盟友
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
路透北京6月1日 - 山东招远市一名女子因拒绝向“全能神”教组织成员提供自己的电话号码，在当地一家麦当劳内被殴打致死。这一事件曝出后引起中国网民一片愤怒声讨。
据新华社报导，这名37岁的受害人在麦当劳内遭到一群“全能神”成员攻击，事件发生在周三晚间，店内的监控录像记录下了当时的场景。
“全能神”曾宣扬2012世界末日说，已被中国当局依法取缔。
据中国官媒报导，这6名嫌疑人中有4人来自同一个家庭，他们已被逮捕。
除了震惊和愤怒，很多社交媒体用户对现场的旁观者进行了愤怒谴责。
一名微博用户写道：”如果今天我保持沉默，以后有一天我在水深火热之中又有谁会出手?“ （完）
编译：程芳 审校： 张明钧
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
、 - 路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦/布鲁塞尔4月30日 - 英国首相特雷莎·梅周日表示，预计退欧协商过程会比较艰难。此前欧盟领导人就苛刻条款达成一致，并警告英国“不要幻想”，称这可能阻碍达成退欧协议。