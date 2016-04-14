麦当劳计划出售北亚餐厅 私募股权公司为兜售目标

2015年7月30日在上海拍到的一家麦当劳餐厅。 REUTERS/Aly Song

路透香港4月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，麦当劳北亚2,800家餐厅的出售计划，将以私募股权公司为兜售目标，这些公司包括贝恩资本(Bain Capital)、安博凯、TPG资本以及中国国营的华润集团。

麦当劳正在亚洲采行新的业务模式，计划以特许经营的方式，引进合作伙伴，给予餐厅所有权。亚洲目前为全球餐厅连锁集团竞争最激烈的战场。其他几个全球餐厅运营商已经转换为所谓的特许经营模式，麦当劳也在3月31的声明中设定95%特许经营的长期目标。

一名消息人士说，麦当劳已聘请摩根士丹利负责中国、香港与韩国的餐厅销售。正式销售流程料约于三至四周内展开。

而在此之前，这名消息人士表示，麦当劳与其顾问正拟订一份可能的合作伙伴清单，将探询这些伙伴参与标购的意愿。

特许经营的伙伴最终有可能持有某一个市场的多数股权，甚至100%持股，全权负责未来的资本支出。消息人士表示，协议的详细架构仍待决定。而麦当劳将获得一次性的特许经营权支付额，与持续性的权利金，权利金通常为年营业额的3-5%。

熟知内情的银行业消息人士表示，霸菱亚洲投资有限公司(Baring Private Equity Asia)也可能受邀参加竞标。

麦当劳拒绝就3月31日的声明多表示意见。华润集团、安博凯、TPG资本与贝恩资本皆拒绝表示意见。摩根士丹利则未回应置评电邮。

麦当劳不提供按国别划分的营收细节。麦当劳是中国第二大快餐连锁运营商，仅次于经营肯德基和必胜客的百胜集团。

该消息人士并称，麦当劳倾向于在三个市场找到不同的合作伙伴，还有可能出让多数股权以提高对买家的吸引力。

私募股权公司被亚洲快速服务餐馆(QSR)行业的快速发展机遇所吸引。

“近年来，尽管高级餐馆消费或许受到节俭措施的冲击，但快速服务餐馆的发展却非常迅速，”贝恩咨询管理公司的大中华区合伙人杨琪琪(Kiki Yang)表示。

“由于该行业的发展、标准化的程序和易于扩张，许多投资人喜欢快速服务餐馆的形式。”

华润集团也曾表示有意扩张零售业务。该公司是华润啤酒(控股)有限公司的母公司，还在香港、中国大陆、新加坡和澳门运营太平洋咖啡连锁。

“这会吸引很多买家的兴趣，”一名了解麦当劳出售计划的香港并购行业人士表示。“首先，这是一项成熟的业务，其次，这样的资产很少到亚洲出售。”

从KKR & Co到凯雷集团以及其他并购公司，已在亚洲筹集了数十亿美元新资金，以从该地区的增长潜力中受益。

但根据数据提供商Preqin，由于获取业务控制权的机会寥寥，而且标售价格没有什么商量空间，亚洲的私募股权业因此空有1,400亿美元待投资资本。

除了销售所得外，交易还会降低麦当劳的资本支出需求。去年的资本支出总计26亿美元。

麦当劳还计划未来五年在中国和香港开设1,500家新店，以乘该区域快速增长之力。但麦当劳及百盛集团都面临来自当地更低价对手越来越激烈的竞争，尤其是在中国，而且两家公司都正努力摆脱食品安全恐慌阴霾。

百盛在经历过去多个季度营收下滑后，也正寻求剥离6,900家中国餐馆，目前正与收购企业谈判，包括KKR和厚朴投资在内，计划出售至多20%的股权。

而受到食品安全丑闻及消费者口味变化的冲击，麦当劳也在出售旗下日本子公司的大规模股权。包括贝恩资本、Permira和MBK等收购企业已在今年稍早递交对麦当劳日本持股权的标购，不过还不清楚交易是否已签约。这三家收购企业均拒绝置评。

过去两年间，麦当劳在日本的业务举步维艰，去年关闭了150多家店，重修了近3,000家店，全年净亏损3.1亿美元。

根据麦当劳公司网站，麦当劳对旗下日本子公司McDonald's Holdings的持股权为49.99%，计划减持至大约20%。(完)