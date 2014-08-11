麦当劳称其2014年销售预估或将受中国食品安全丑闻影响

路透8月8日 - 麦当劳(MCD.N)周五表示，该公司在中国爆出供应商食品安全丑闻之后，其2014年全球销售预估可能受到影响。

Janney Capital Markets分析师Mark Kalinowski在客户报告中称，麦当劳此言可能预示着其全球全年同店销售可能自2002年以来首度出现下滑。

麦当劳7月全球同店销售下滑2.5%，降幅大于预期。Kalinowski说那是麦当劳10年来最差的月度表现。

麦当劳的美国业务疲弱乏力，美国同店销售从去年11月以来不是下滑就是持平。

“中国供应商的问题，导致公司2014年全球可比营收预估现在面临风险，”麦当劳周五在声明稿中称。

上月，麦当劳高管称，由于竞争、价格和其它成本压力加剧，预计开业至少13个月的餐厅全球全年营收“相对持平”。

麦当劳称7月在亚太、中东及非洲地区(APMEA)同店营收下滑7.3%。

至6月30日为止，麦当劳在全球119国有35,683家店。其中在中国约有2,000家，在日本有3,100家。

麦当劳并未以数字具体说明中国营收可能受影响的程度。

麦当劳位于日本的分支McDonald's Holdings Co Ltd (2702.T)在7月29日撤回其全年获利预估，中国食品丑闻事件拖累其每日销售下滑15-20%。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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