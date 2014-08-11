麦当劳称其2014年销售预估或将受中国食品安全丑闻影响

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透8月8日 - 麦当劳(MCD.N)周五表示，该公司在中国爆出供应商食品安全丑闻之后，其2014年全球销售预估可能受到影响。
Janney Capital Markets分析师Mark Kalinowski在客户报告中称，麦当劳此言可能预示着其全球全年同店销售可能自2002年以来首度出现下滑。
麦当劳7月全球同店销售下滑2.5%，降幅大于预期。Kalinowski说那是麦当劳10年来最差的月度表现。
麦当劳的美国业务疲弱乏力，美国同店销售从去年11月以来不是下滑就是持平。
“中国供应商的问题，导致公司2014年全球可比营收预估现在面临风险，”麦当劳周五在声明稿中称。
上月，麦当劳高管称，由于竞争、价格和其它成本压力加剧，预计开业至少13个月的餐厅全球全年营收“相对持平”。
麦当劳称7月在亚太、中东及非洲地区(APMEA)同店营收下滑7.3%。
至6月30日为止，麦当劳在全球119国有35,683家店。其中在中国约有2,000家，在日本有3,100家。
麦当劳并未以数字具体说明中国营收可能受影响的程度。
麦当劳位于日本的分支McDonald's Holdings Co Ltd (2702.T)在7月29日撤回其全年获利预估，中国食品丑闻事件拖累其每日销售下滑15-20%。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
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