《文汇报》：麦当劳隐瞒「黑心肉」须追究

（7月25日社评）

美资福喜为包括麦当劳在内多家美式大型连锁食肆生产多种肉类食品。其厂房于本星期日被揭发使用过期兼发霉肉类后，香港麦当劳曾两度发声明，表明没有任何来自福喜的食品。但食安中心昨日证实，过去一年福喜有肉类供港麦当劳。「黑心肉」发生后，香港麦当劳不仅没有及时交代事件真相，反而刻意隐瞒，任由问题食物危及市民健康，当局应依法追究刑责，以儆效尤。

据食环署披露，麦当劳在今年5月和去年7至12月期间，分别从福喜购入熟鸡腿肉和10个批次冷藏猪肉饼。麦当劳昨日终于承认曾进口福喜的脆辣鸡腿及吉列猪块。麦当劳出售涉及福喜的食品，批次多，而且使用了一段时间，理应存有记录，但却多番对外否认，说明麦当劳是有意隐瞒事件。

「黑心肉」会引发细菌感染风险，麦当劳在食环署追查后方承认出售有问题食物，反映麦当劳刻意隐瞒事件，罔顾市民健康，当局必须调查事件并追究其法律责任。

美资上海福喜隶属的美国OSI集团，是世界上最大的肉类及蔬菜加工集团，也是麦当劳、百胜集团等美国企业的重要合作伙伴。这家世界知名肉类加工企业却被揭发存在食品安全问题，包括违规篡改生产日期、将过期或变质原料回炉后再生产，以及将次品混入合格产品中出售，美国总公司难辞其咎，需承担责任。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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