独家：消息人士称麦当劳决定在中国和香港店面业务中保留少数股权

路透香港12月6日 - 一位直接知情人士周二表示，麦当劳寻求通过出售中国和香港门店筹集10-20亿美元，之前该公司决定在上述业务中“保留相当一部分的少数股权。”

这位知情人士称，该公司已选定由私募股权公司凯雷(CG.O)和中国中信集团领衔的一个财团来收购上述店面，而其作出的保留少数股权的决定，令其把交易对价从先前预期的多达30亿美元水平下调。由于交易细节尚未公开，该人士不愿具名。

该消息人士称，麦当劳希望保留对中国未来经济增长的曝险，因此决定保留股份。该公司目前也将保留韩国的门店，此前这些门店也计划出售。

麦当劳在上海的发言人拒绝置评。凯雷拒绝置评，中信暂未立即回复路透的置评请求。

麦当劳3月表示，对该地区的业务进行重组，随着向非资本密集型专营模式的转型，该公司在中国大陆、香港和韩国寻找战略伙伴。(完)