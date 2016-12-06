独家：消息人士称麦当劳决定在中国和香港店面业务中保留少数股权

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港12月6日 - 一位直接知情人士周二表示，麦当劳寻求通过出售中国和香港门店筹集10-20亿美元，之前该公司决定在上述业务中“保留相当一部分的少数股权。”
这位知情人士称，该公司已选定由私募股权公司凯雷(CG.O)和中国中信集团领衔的一个财团来收购上述店面，而其作出的保留少数股权的决定，令其把交易对价从先前预期的多达30亿美元水平下调。由于交易细节尚未公开，该人士不愿具名。
该消息人士称，麦当劳希望保留对中国未来经济增长的曝险，因此决定保留股份。该公司目前也将保留韩国的门店，此前这些门店也计划出售。
麦当劳在上海的发言人拒绝置评。凯雷拒绝置评，中信暂未立即回复路透的置评请求。
麦当劳3月表示，对该地区的业务进行重组，随着向非资本密集型专营模式的转型，该公司在中国大陆、香港和韩国寻找战略伙伴。(完)
(编译 王洋/李春喜; 审校 张明钧/艾茂林)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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