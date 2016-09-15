麦当劳接获至少三项针对其北亚店面的最终收购要约--消息

路透香港9月15日 - 消息人士告诉路透，快餐巨头麦当劳(MCD.N)已收到至少三大财团对其在中国及香港店面的最终收购要约。全球私募股权公司凯雷集团(CG.O)和TPG Capital已与中国合作伙伴联手，争相购买麦当劳这些价值至多30亿美元的资产。

据不愿具名的消息人士称，凯雷已与中信集团联手，而TPG与小型超市运营商物美商业集团合作发出各自要约。

房地产公司三胞集团也已对麦当劳这些资产发出要约。三胞之前曾表示，将与北京首旅集团合作。

TPG和凯雷拒绝就他们的最终投标置评。而由于中国正值中秋节假期，中信、物美和三胞均未回复置评请求。

麦当劳重申之前的说法，称在为这些资产寻找长期合作伙伴方面取得进展。(完)