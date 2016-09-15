麦当劳接获至少三项针对其北亚店面的最终收购要约--消息

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透香港9月15日 - 消息人士告诉路透，快餐巨头麦当劳(MCD.N)已收到至少三大财团对其在中国及香港店面的最终收购要约。全球私募股权公司凯雷集团(CG.O)和TPG Capital已与中国合作伙伴联手，争相购买麦当劳这些价值至多30亿美元的资产。
据不愿具名的消息人士称，凯雷已与中信集团联手，而TPG与小型超市运营商物美商业集团合作发出各自要约。
房地产公司三胞集团也已对麦当劳这些资产发出要约。三胞之前曾表示，将与北京首旅集团合作。
TPG和凯雷拒绝就他们的最终投标置评。而由于中国正值中秋节假期，中信、物美和三胞均未回复置评请求。
麦当劳重申之前的说法，称在为这些资产寻找长期合作伙伴方面取得进展。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
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