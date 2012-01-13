麦当劳续签奥运赞助商资格至2020年

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透伦敦1月13日电---美国快餐连锁企业麦当劳(MCD.N)将其奥运赞助商资格进一步续签八年，此举可令该公司作为奥运官方餐厅至2020年夏季奥运会。
麦当劳是奥运11大全球赞助商之一，这些赞助商的赞助合约中，一届冬季奥运会和一届夏季奥运会的组合赞助金额约为1亿美元。
国际奥委会（IOC）主席罗格（Jacques Rogge）在周五发布的声明中称，“我们非常高兴麦当劳延续履行资助奥运会、支持世界各地奥运活动及运动员们的承诺，我们也非常珍惜这一合作超过35年的奥运夥伴。”
此举有助提高麦当劳在经济快速发展国家的品牌知名度。IOC计划改革2020年以後的赞助方案，因此不希望赞助合作超过2020年。
麦当劳从1968年冬季奥运会开始向美国运动员空运汉堡，1976年开始成为奥运赞助商。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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